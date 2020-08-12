Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира

В рейтинге самых высокооплачиваемых актеров года лидер прежний. Он заработал 87,5 миллионов долларов. Эту сумму актеру принесли съемки в сериале Красное уведомление и сотрудничество с брендом спортивной одежды.

Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года. Как и в прошлом году на почетном первом месте оказался американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала. За 12 месяцев он стал богаче на 87,5 миллионов долларов.

Однако журналисты издания отмечают, что 48-летний Джонсон заработал на 1,9 миллиона долларов меньше, чем год назад.

Отмечается, что огромный гонорар в 23,5 миллиона долларов актер получил за участие в сериале Красное уведомление. Также его банковский счет пополнился значительной суммой от контракта с производителем спортивной одежды Under Armour.

Вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров мира стал канадец Райан Рейнольдс. Он разбогател на 71,5 миллионов долларов.

На третьем месте по доходам – американский актер Марк Уолберг. У него на счету прибавилось за год 58 миллионов долларов.

Далее ежегодный рейтинг Forbes выглядит так:

Бен Аффлек (55 миллионов долларов)

Вин Дизель (54)

Акшай Кумар (48,5)

Лин-Мануэль Миранда (45,5)

Уилл Смит (44,5)

Адам Сэндлер (41)

Джеки Чан (40).