Евросоюз грозит Лукашенко санкциями

Фальсификация результатов президентских выборов в Белоруссии в пользу Александра Лукашенко вызвала резкую реакцию западеых стран. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Борель 11 августа заявил, что голосование не было «ни свободным, ни справедливым». Страны ЕС единогласно осудили насилие в отношении демонстрантов: в заявлении Евросовета говорится, что белорусские власти применили «непропорциональное и неприемлемое насилие, в результате чего по крайней мере один человек погиб и многие получили ранения».

Брюссель требует от Минска «немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных». «Без прогресса в области прав человека и верховенства закона отношения между ЕС и Беларусью могут только ухудшиться», говорится в заявлении. По словам Первой на события в Белоруссия отреагировало руководство Польши. На следующий день после «выборов» премьер Матеуш Моравецкий призвал председателя Евросовета Шарля Мишеля и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен созвать внеочередной саммит ЕС в связи с ситуацией в Белоруссии. Глава МИДа Германии Хайко Маас также призвал Минск немедленно освободить мирных демонстрантов и журналистов. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в свою очередь потребовала выпустить всех белорусских граждан, арестованных в связи с выборами, и прекратить их преследование по политическим мотивам. Кроме того, по мнению Линде, власти Белоруссии должны вступить в диалог с оппозицией.

Министры иностранных дел семи балтийских и северных стран — Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции — также требуют от белорусского правительства для предотвращения эскалации насилия немедленно начать «честный политический диалог» с оппозицией, прекратить преследование политических оппонентов и освободить всех, кто незаконно арестован.

Группа членов Европарламента заявила, что ЕС должен ввести персональные санкции против высших должностных лиц Белоруссии и членов их семей, а также против силовиков среднего звена и сотрудников ЦИКа. Депутаты призвали Лукашенко прекратить репрессии, отпустить политзеков и всех задержанных, восстановить доступ к интернету, опубликовать реальные протоколы со всех участков и начать диалог с оппозицией. Заявление подписал 21 член ЕП из 705.