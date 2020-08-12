Диетологи рассказали зачем во время диеты употреблять шоколад

Натуральный горький шоколад является полезным универсальным продуктом, который можно включать даже в диету, направленную на снижение веса. Об этом рассказали медики и подчеркнули, что с помощью темного шоколада процесс похудения можно сделать более мягким и приятным.

По их словам, темный шоколад — довольно калорийный продукт, но его преимущество заключается в том, что для насыщения можно съесть всего маленький кусочек этого десерта. Дело в том, что шоколад очень быстро перебивает аппетит, посылая мозгу ложные сигналы о насыщении.

Однако медики предупреждают, что горьким шоколадом можно увлекаться лишь в первой половине дня. Включив этот десерт в диету, вы сможете улучшить свое настроение и снизить риск развития депрессии, что очень важно в процессе похудения. Как следствие, человек будет менее подвержен перееданию, что очень важно во время любой диеты.