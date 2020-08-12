Боевики на Донбассе используют перемирие для укрепления собственных позиций

На Приазовье члены незаконных вооруженных формирования начали использовать режим перемирия для укреплений позиций, а также укрепления сил. Военные Вооруженных сил Украины говорят, что оккупационные силы занимают более выгодные высоты, что очень даже похоже на подготовку к новой активной фазе боевых действий.
Члены незаконных вооруженных формирований «Донецкой народной республики» в ночное время активно минируют подступы к собственным позициям, дистанционно разбрасывая запрещенные международными конвенциями противопехотные мины.
Один из военнослужащих заявил: «Вылетают они где-то в 03 часа ночи. Точнее, вылетала. Ее слышно, когда она раскрывается. Выстрел был глухим, как с тубуса. Она выходит, потом падает, после чего у нее происходит щелчок, когда она встает на лапы». Стоит отметить, что на протяжении двух недель вражеским силам удалось приблизиться к укреплениям Вооруженных сил Украины. Причем, все это несмотря на то, что проведение фортификационных работ строго запрещено согласно действующему перемирию. Оккупанты нагло продолжают строить новую линию обороны на глазах солдат ВСУ.
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