Байден выбрал своим кандидатом в вице-президенты сенатора Камалу Харрис

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден, которого считают основным соперником Дональда Трампа на предстоящих выборах, сообщил, что выбрал своим кандидатом в вице-президенты сенатора от Калифорнии Камалу Харрис. Об этом он рассказал у себя в Twitter.

«Имею честь сообщить, что я выбрал Камалу Харрис, бесстрашного бойца за „маленького человека“ и одну из лучших государственных служащих страны, как своего напарника на выборах», — написал Байден.

РБК уточняет, что в том случае, если кандидатуру Харрис утвердят на съезде Демократической партии, она станет первой темнокожей женщиной на этом посту.

Ранее Харрис также претендовала на выдвижение в качестве кандидата в президенты США, но вышла из гонки в конце 2019 года.

Выборы президента США планируют провести 3 ноября. Кандидатом от Республиканской партии будет действующий президент страны Дональд Трамп.