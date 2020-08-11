Зак Эфрон сыграет в римейке комедии «Трое мужчин и младенец»

Американский актер Зак Эфрон, который в будущем году получит именную звезду на Аллее славы в Голливуде, станет одним из главных героев в римейке комедии «Трое мужчин и младенец». О том, что Эфрон присоединился к проекту студии Disney.

Известно, что продюсером картины станет Гордон Грей, работавший над фильмом Бена Аффлека «Вне игры». Режиссера для комедии пока ищут. Как и двух напарников для Эфрона. Напомним, что каст картины 1987 года собрал в главных ролях таких звезд восьмидесятых, как Том Селлек, Стив Гутенберг и Тэд Денсон, а режиссировал картину Леонард Нимой. Фильм был римейком оригинальной французской комедии о троих холостяках, которые неожиданно оказываются с новорожденной девочкой на руках.

Напомним, коллега Эфрона Джаред Лето на днях анонсировал сразу две своих новых роли. Актер сыграет художника Энди Уорхола и возглавит каст триквела фантастического экшена «Трон».