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Варвары уже здесь — Джонни Депп вернулся на большой экран

Варвары уже здесь. Джонни Депп вернулся на большой экран

Один из самых ожидаемых посткарантинних релизов, фильм «В ожидании варваров» с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном выходит в украинский прокат.

Впервые драму «В ожидании варваров» по одноименному роману лауреата Нобелевской премии Джона Максвелла Кутзее показали почти год назад, 6 сентября 2019-му, на Венецианском кинофестивале. В широкий прокат лента выходит только сейчас. В главных ролях, кроме Деппа, задействованы обладатель «Оскара» Марк Рейланс, Роберт Паттинсон, Грета Скакки и модель Гана Баярсайкан.

Действие фильма «В ожидании варваров», как и в литературном первоисточнике, разворачивается в стране под названием Империя, в которой сплелись признаки сразу нескольких колонизаторских государств начала XX века. К руководящей верхушки империи доходят слухи, что местные племена, которых имперцы называют варварами, готовят восстание. В приграничный город-крепость на южной окраине прибывает полковник, допрашивает заключенных, безжалостно пытает и убивает пленных туземцев. Жестокость полковника толкает магистрата города, человека от природы доброго и деликатного, к бунту против империи. Маленький винтик системы выбивается из карательной машины и понимает, что варваров ожидать не стоит — они уже здесь …

11 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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