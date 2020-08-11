В Сенате США потребовали отставки Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен инициировать пересчет голосов по итогам состоявшихся в воскресенье президентских выборов, заявил глава комитета Сената США по международным делам Джим Риш.Согласно поступающей информации, Лукашенко «не был переизбран демократическим путем», а если это так, то он «должен уйти», заявил Риш, республиканец от штата Айдахо.

«Он также должен немедленно прекратить подавление СМИ, отключение интернета, аресты и насилие против тех, кто добивается иного пути для Белоруссии. Мирная передача власти жизненно необходима для будущего Белоруссии и ее суверенитета», — цитирует Риша РИА Новости.

Министры иностранных дел Евросоюза готовят декларацию о ситуации в Белоруссии после президентских выборов, где, согласно данным избиркома, Лукашенко одержал шестую подряд победу с результатом более 80% голосов.

В ночь на вторник в Минске, Гомеле, Бресте, Витебске и еще по меньше мере 15 белорусских городах возобновились многотысячные акции протеста, на подавление которых Лукашенко бросил ОМОН, внутренние войска, а также пограничников и дивизию ВДВ.

В ночь на понедельник силовики задержали 3 тысячи человек, минувшей ночью — еще 2 тысячи. Один человек погиб. По версии полиции, это произошло, когда у него в руке сработало взрывное устройство, которое тот «собирался бросить в сотрудника правоохранительных органов».

«Мы внимательно следим за ситуацией и готовим ответ ЕС и декларацию 27 министров иностранных дел по Белоруссии. Репрессии и аресты мирных протестующих в Белоруссии должны прекратиться», — заявил во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Аналогичные заявления о недопустимости насилия против мирного населения и необходимости опубликовать «реальные данные о результатах голосования» распространили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель, спикер Европарламента Давид Сассоли, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.