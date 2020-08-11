В Сенате США потребовали отставки Лукашенко

«Он также должен немедленно прекратить подавление СМИ, отключение интернета, аресты и насилие против тех, кто добивается иного пути для Белоруссии. Мирная передача власти жизненно необходима для будущего Белоруссии и ее суверенитета», — цитирует Риша РИА Новости.
Министры иностранных дел Евросоюза готовят декларацию о ситуации в Белоруссии после президентских выборов, где, согласно данным избиркома, Лукашенко одержал шестую подряд победу с результатом более 80% голосов.
В ночь на вторник в Минске, Гомеле, Бресте, Витебске и еще по меньше мере 15 белорусских городах возобновились многотысячные акции протеста, на подавление которых Лукашенко бросил ОМОН, внутренние войска, а также пограничников и дивизию ВДВ.
В ночь на понедельник силовики задержали 3 тысячи человек, минувшей ночью — еще 2 тысячи. Один человек погиб. По версии полиции, это произошло, когда у него в руке сработало взрывное устройство, которое тот «собирался бросить в сотрудника правоохранительных органов».
«Мы внимательно следим за ситуацией и готовим ответ ЕС и декларацию 27 министров иностранных дел по Белоруссии. Репрессии и аресты мирных протестующих в Белоруссии должны прекратиться», — заявил во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Аналогичные заявления о недопустимости насилия против мирного населения и необходимости опубликовать «реальные данные о результатах голосования» распространили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель, спикер Европарламента Давид Сассоли, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Присосавшиеся к власти ГНИДЫ никогда не отдадут власть добровольно…