В Израиле требуют запретить сатирическую программу, «оскорбляющую чувства верующих»

Сатирическая программа «Евреи идут», одна из лучших и самых успешных программ общественного телеканала «Кан», известная и за пределами Израиля, внезапно стала мишенью оскорбленного негодования право-религиозной общественности. Социальные сети бурлят, авторам и артистам угрожают физическим насилием — сегодня они подали жалобу в полицию.

Депутат Бецалель Смотрич требует от юридического советника правительства запретить программу, которая, по его мнению, нарушает параграф 173 израильского уголовного кодекса, запрещающий оскорблять религиозные чувства.

По требованию партии ШАС министр просвещения Йоав Галант удалил с официального сайта минпроса имевшиеся там ссылки на выпуски программы «Евреи идут». Специалисты минпроса рекомендовали программу не случайно — этот веселый сериал может стать прекрасным подспорьем для уроков древней и новейшей истории, а новым репатриантам поможет не только освоить разговорный иврит, но и полюбить Израиль.

В следующий понедельник у студии телеканала «Кан» готовится демонстрация оскорбленных верующих, приуроченная ко времени выхода программы в эфир.

Все выпуски программы можно посмотреть на YouTube. Вот последний из них:

https://news.israelinfo.co.il/kaleidoscope/88589