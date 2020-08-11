В Ивано-Франковске дети пойдут в школу 1 сентября независимо от решения Кабмина

Вне зависимости от того, какое решение по карантину в Украине примет Кабмин и, несмотря на деление регионов страны на зоны, школы Ивано-Франковска готовятся к возобновлению работы уже с начала сентября. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Руслан Марцинкив. В частности, он пояснил, что школы активно готовятся, а для учеников создаются все условия.

«Наносим специальные разметки движения, обустраиваем места скрининга температуры и закупаем дезинфекторы. Мы заботимся о здоровье детей, но и заботимся о надлежащее образование. Правительство меняет условия каждый день, однако мы ставим цель — создать все возможные условия и начать обучение и полноценную жизнь с 1 сентября», — добавил Марцинкив.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября дети пойдут в школы, даже несмотря на пандемию коронавируса. Вместе с тем, в регионах так называемой «красной зоны» для школьников будут вводить двухнедельный карантин, в ходе которого дети будут обучаться дистанционно.