«  
  »

У Михаила Ефремова требуют шесть миллионов рублей

Старший сын погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова Виталий Захаров подал иск к актеру о взыскании компенсации за моральный ущерб,пишет адвокат семьи потерпевших Александра Добровинского.

Добровинский сообщил, что иск подготовлен от имени троих потерпевших и будет оглашен сегодня, информируют СМИ.

Сумма иска, как сообщают журналисты со ссылкой на копию искового заявления, составляет 6 с половиной миллионов рублей.

«Прошу признать Ефремова Михаила Олеговича гражданским ответчиком и взыскать с него в случае постановления в отношении него обвинительного приговора в счет компенсации моего морального вреда 6 миллионов 500 тысяч рублей», – говорится в документе.

11 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  