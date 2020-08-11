Путин заявил,что первую зарегистрированную российскую вакцину от коронавируса испытала на себе его дочь Эксперты развенчали миф об арбузной диете » У Михаила Ефремова требуют шесть миллионов рублей Старший сын погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова Виталий Захаров подал иск к актеру о взыскании компенсации за моральный ущерб,пишет адвокат семьи потерпевших Александра Добровинского. Добровинский сообщил, что иск подготовлен от имени троих потерпевших и будет оглашен сегодня, информируют СМИ. Сумма иска, как сообщают журналисты со ссылкой на копию искового заявления, составляет 6 с половиной миллионов рублей. «Прошу признать Ефремова Михаила Олеговича гражданским ответчиком и взыскать с него в случае постановления в отношении него обвинительного приговора в счет компенсации моего морального вреда 6 миллионов 500 тысяч рублей», – говорится в документе.

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