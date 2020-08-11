Технологические гиганты создадут новые рабочие места для малообеспеченных граждан

Amazon, JPMorgan Chase, Google, IBM, Goldman Sachs и другие запускают совместную инициативу для помощи малообеспеченным общинам с трудоустройством.

Руководители крупнейших американских банков, технологических компаний и консалтинговых фирм объединились для создания Совета генеральных директоров по трудоустройству в Нью-Йорке (New York Jobs CEO Council), цель которого — нанять к 2030 году 100 000 человек из малообеспеченных общин афроамериканцев, латиноамериканцев и азиатов.

В состав новой организации вошли Джейми Даймон, генеральный директор JPMorgan Chase; Арвинд Кришна, генеральный директор IBM; Джули Свит, генеральный директор Accenture, а также Джефф Безос из Amazon, Сатья Наделла из Microsoft, Сундар Пичаи из Google и Дэвид Соломон из Goldman Sachs.

Как говорится в сообщении Совета, пандемия коронавируса усугубила неравенство в городах США, что привело к увеличению потерь рабочих мест и ухудшению состояния здоровья жителей малообеспеченных районов. Федеральная резервная система заявляла в мае, что почти 40% американцев с низкими доходами потеряли работу по причине коронавируса и ухудшения состояния экономики.

«Многие жители Нью-Йорка застряли на низкооплачиваемых рабочих местах, которые могут потерять в любой момент, или изо всех сил изучают предложения на рынке труда во время пандемии, — говорится в сообщении Джейми Даймона. — «Мы используем нашу коллективную силу, чтобы подготовить рабочую силу с навыками будущего, и помогать жителям Нью-Йорка обрести уверенность».

Инициатива предоставит жителям малообеспеченных общин Нью-Йорка доступ к образовательным учреждениям и ресурсам, необходимым для карьерного роста.