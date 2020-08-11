Судебные издержки, ремонт дома, шопинг и путешествия: стало известно, на что и сколько денег тратит Бритни Спирс

Судебное разбирательство по делу об опекунстве 38-летней Бритни Спирс в прямом смысле слова очень дорого обходится певице и стоит ей не только больших нервов, но и немалых денег. Благодаря обнародованным документам стало известно, что за прошлый год звезда заплатила своей команде адвокатов и юристов более 1,2 миллиона долларов. При этом отец Спирс Джейми как ее опекун получил 128 тысяч долларов. Напомним, в сентябре он перестал выполнять свои обязанности, передав права по опеке своей давней помощнице Джоди Монтгомери.

Кроме того, стали также известны и другие траты звезды за предыдущий год. Так, более 90 тысяч долларов у нее ушло на поездки в такие места, как острова Теркс и Кайкос и Майами. Также она получала еженедельное пособие, которое тратила по своему усмотрению. Как правило, это был шопинг. Среди ее любимых магазинов — Anthropologie, Walmart, Amazon и Target.

Крупную сумму денег Бритни была вынуждена потратить на бытовые расходы (почти миллион долларов!). Вероятно, существенная часть этих денег ушла на ремонт ее домашнего спортзала, который сильно пострадал в результате пожара.

При этом Спирс, судя по документам, заметно подсократила личные траты: в прошлые годы она раскошеливалась на салоны красоты и торговые центры — на это уходили тысячи долларов. К примеру, в 2016 году она потратила 120 тысяч долларов только на массаж, а всего за год тогда потратила около 10 миллионов долларов.

Отчеты о расходах звезды публикуются каждый год с момента, когда она стала находиться под опекой и не могла распоряжаться деньгами без согласия своего опекуна. Эти данные призваны доказать, что ее отец не обворовывает свою дочь, как это утверждают поклонники певицы, которые даже запустили в ее поддержку кампанию #FreeBritney («Свободу Бритни»).

Я должен каждый год отчитываться перед судом о каждом потраченном центе. Как, черт возьми, я могу что-то украсть?

— заявил недавно отец Спирс.

Бритни Спирс с отцом Джейми