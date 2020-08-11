Шпионский триллер с Джессикой Честейн обещает побить рекорды

В новом шпионском триллере «Агент Ева«, выход которого в украинский прокат запланирован на 13 августа 2020, дважды номинантка на премию «Оскар» Джессика Честейн играет одного из лучших агентов, которая может выполнить любую задачу своего руководства.

В центре сюжета фильма «Агент Ева» — противостояние Евы с одним из боссов организации — харизматичным Саймоном в исполнении лауреата «Золотого глобуса» Колина Фаррелла, который объявил охоту на нее. Даже их общий учитель и вербовщик Дюк в исполнении номинанта на премию «Оскар» Джона Малковича не может его остановить.

«Ева была далеко от дома и близких людей последние восемь лет, работая киллером для загадочной организации. Она пытается вернуться, но встречает сразу два препятствия: Ева не может найти свое место, но гораздо страшнее — ее лояльность подвергается сомнению и это приводит к тяжелым последствий «, — так описывает свою героиню Джессика Честейн, которая также выступила продюсером ленты.

Режиссером картины стал Тейт Тейлор — постановщик триллеров «Девушка в поезде», «Ма», а также байопике «Джеймс Браун: путь наверх» с Чедвиком Боузманом и культовой драмеди «Прислуга», за которую Джессика Честейн получила свою первую номинацию на премию «Оскар «. Кроме Честейн, Фаррелла и Малковича, в остросюжетном триллере також сыграли лауреаты премии «Оскар» Коммон, в роли мужа из прошлого Евы, и Джина Дэвис, которая играет эксцентричную мать главной героини.