Сергей Притула стал кандидатом на должность мэра от партии «Голос»

Пророссийские телеканалы транслируют съезд партии «Голос», на котором Сергей Притула уже объявил о своей кандидатуре на выборах мэра Киева.

Казалось бы, «Голос» на местных выборах должен был бы действовать единым фронтом, вот только тогда лидер «Голоса» Кира Рудык атакует пятого президента Порошенко, называя его своим врагом. Об этом на своей странице в Facebook пишет политический аналитик Павел Нусс.

Аналитик отмечает, судя по информационной поддержке, «Голос» нашел своих партнеров, которые точно не связаны с Украиной и с украинцами. Относительно перспектив Сергея Притулы, то очень жаль, ведь он действительно мог бы раскрыться в политике, но он уже сделал свой выбор.

Павел Нусс пишет, здесь интересно отметить, что многие из членов «Голоса» сознательно поддерживали Порошенко в первом и втором туре президентских выборов, поддерживали и будут поддерживать, а часть фракции «Голос», похоже, в поисках сценариев выхода из фракции и присоединения к фракции «ЕС», и причина этого колебания – Рудык и ее бездумные высказывания.