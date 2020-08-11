Раскрыт неизвестный прототип iPhone

В сети появились ранее неизвестные снимки iPhone. Фотографии устройства раскрыл в своем Twitter блогер под ником DongleBookPro.

По словам автора, на фото изображены прототипы iPhone 2G, с помощью которых инженеры Apple тестировали будущие устройства. Предварительные девайсы отличаются от вышедших в серийное производство тем, что имеют кнопку выключения звука с гравировкой в виде колокольчика. Блогер считает, что таким образом компания собиралась объяснить пользователям предназначение этого элементы управления смартфоном.

В конечном итоге Apple изменила внешний вид переключателя, убрав изображение колокольчика и добавив вместо него цветовой индикатор. Похожий переключатель звука использовался во всех смартфонах Apple, включая актуальные устройства линейки iPhone 11.

Кроме измененной боковой кнопки прототип iPhone отличается предустановленной тестовой прошивкой, не предназначенной для коммерческого использования. На задней панели продемонстрированных смартфонов находится гравировка, с помощью которой инженеры указывали версию устройства и прочие технические данные.