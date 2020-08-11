Путин заявил,что первую зарегистрированную российскую вакцину от коронавируса испытала на себе его дочь

Владимир Путин объявил 11 августа о регистрации в России первой вакцины от COVID-19. Таким образом, она стала первой зарегистрированной вакциной от коронавирусной инфекции в мире.
Путин заявил об этом, открывая во вторник совещание с членами правительства в Ново-Огарево. Он также добавил, что одна из его дочерей испытала на себе первую российскую вакцину от коронавирусной инфекции.
Ранее Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) не поддержала предложение Ассоциации организаций по клиническим исследованиям, которая объединяет российские фармацевтические компании, отложить государственную регистрацию отечественной вакцины от COVID-19 до завершения третьей фазы ее клинических испытаний.
Как сообщила заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко,этой вакциной привили несколько сотен добровольцев, у них не возникло серьезных нежелательных реакций на нее.
«Вакцину нельзя зарегистрировать, пока не завершены исследования, – никто не будет нарушать законодательство», – добавила Косенко.
Leave a Reply