Путин заявил,что первую зарегистрированную российскую вакцину от коронавируса испытала на себе его дочь

Владимир Путин объявил 11 августа о регистрации в России первой вакцины от COVID-19. Таким образом, она стала первой зарегистрированной вакциной от коронавирусной инфекции в мире.

Путин заявил об этом, открывая во вторник совещание с членами правительства в Ново-Огарево. Он также добавил, что одна из его дочерей испытала на себе первую российскую вакцину от коронавирусной инфекции.

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) не поддержала предложение Ассоциации организаций по клиническим исследованиям, которая объединяет российские фармацевтические компании, отложить государственную регистрацию отечественной вакцины от COVID-19 до завершения третьей фазы ее клинических испытаний.

Как сообщила заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко,этой вакциной привили несколько сотен добровольцев, у них не возникло серьезных нежелательных реакций на нее.

«Вакцину нельзя зарегистрировать, пока не завершены исследования, – никто не будет нарушать законодательство», – добавила Косенко.