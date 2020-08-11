Полина Малиновская подразнила поклонников жаркими фото

21-летняя Полина Малиновская родилась в Беларуси. Юная красотка пользуется бешеной популярностью.

Полина Малиновская активно ведет личный аккаунт в социальной сети Инстаграм. У модели более 730 тысяч фолловеров.

Малиновская прославилась не только благодаря тонкой талии и длинным ногам, которые регулярно демонстрирует в профиле.Особенностью Полины являются удивительные светло-голубые глаза. На одном из них заметно яркое коричневое пятнышко.

Полина обеспечивает себя сама. Она стала амбассадором компании Revolve, которая занимается продажей одежды онлайн. Неплохой доход приносит и страница в Инстаграм. Не так давно с помощью этой сети Полина даже пыталась найти себе мужа. Увенчалаось ли успехом это мероприятие скоро станет понятно,но ,пока что,Полина остается в статусе холостячки.