Подписан закон об игорном бизнесе. Как это будет работать в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса.

Об этом сказано на сайте Верховной Рады Украины. Таким образом законопроект №2285-Д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» прошел последний этап и вскоре вступит в силу.

Законопроект №2285-д вводит нормы о рекламе азартных игр, уголовную ответственность за их проведение без лицензии, ограничение на расположение игорных заведений на улицах. Таким образом, залы игровых автоматов будут только в отелях категории 3, 4, 5 звезд.

Резидентам государства-агрессора запрещено иметь игорный бизнес в Украине.

В государственном бюджете должен появиться спецфонд поддержки медицины, спорта и культуры – туда будут поступать платежи за лицензии.

Также закон предусматривает создание реестра лиц, которым ограничены доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх – это так называемый реестр лудоманов (людей с зависимостью от азартных игр).

Одновременно с этим создаются ограничения относительно деятельности операторов, которые не зарегистрированы в Украине и не имеют соответствующей лицензии.

Среди прочих правок депутаты приняли норму, которая предусматривает нулевые налоги на ближайшие два года после легализации казино. Как выяснили журналисты, такие правки разработал одиозный российский бизнесмен Борис Баум, а их пролоббировали преданные президенту Украины Владимиру Зеленскому люди – Кирилл Тимошенко и Давид Арахамия.

Согласно закону, начало лицензирования участников игорного рынка начинается без механизмов их фискального контроля. Новый же законопроект даже в случае запуска государственного мониторинга позволит операторам самим регулировать размер прибыли, которую они будут показывать.