Поднятие танкера Delfi возьмет на себя частная компания

Финансирование работ по подъему частного танкера Delfi в Одессе готова предоставить частная компания, и все подготовительные работы по поднятию судна уже начались. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий. Он пояснил, что одна из частных компаний предложила поднять танкер, не используя государственные средства. Работы будет выполнять ООО «Краншип», а ООО «Бруклин-Киев» предложило профинансировать работы.

«Для нас были важны 2 основных критерия — способность выполнить поставленные задачи и возможность экономии средств налогоплательщиков. Поэтому уже вчера, 10 августа, был подписан трехсторонний договор между ОФ ГП «АМПУ», ООО «Краншип» и ООО «Бруклин-Киев», — добавил Криклий. Ранее сообщалось, что в начале августа был объявлен конкурс по поднятию затонувшего танкера в Одессе после того, как владельцу судна за несколько попыток так и не удалось убрать его с пляжа.

Также председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный сообщил, что сейчас нельзя точно оценить сумму ущерба, так как танкер не эвакуировали, в связи с чем возможны утечки нефтепродуктов в дальнейшем.