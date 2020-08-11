Настало время рассчитаться.. Путин требует у Лукашенко передачи боевиков Вагнера России

После разговора с президентом России Владимиром Путиным Александр Лукашенко получил от него письмо с изложением всех фактов, которые касаются задержания 33 россиян. Об этом заявил белорусский лидер, говоря о будущих отношениях с Россией.

«Строиться отношения будут нормально. Вы это, наверное, из сухого сообщения пресс-служб заметили. Да, я упрекнул Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения, — сказал президент Белоруссии, но добавил, что Владимир Путин ему четко сказал: «Мы будем строить с вами братские отношения. А то, что происходит, Александр Григорьевич, давайте разберемся детально. Я вам пришлю информацию, которой мы обладаем на сегодняшний день».

Александр Лукашенко рассказал, что на следующий день после телефонного разговора он получил от президента России письмо.

«По-моему, на пяти страницах. С изложением всех фактов. И сейчас наш Следственный комитет рассматривает эти факты. Что касается перспективы, если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией, — заблуждаетесь!» — сказал президент Белоруссии.





Напомним, 29 июля в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России. Белорусские власти считают их членами ЧВК «Вагнер» и подозревают в подготовке к массовым беспорядкам накануне президентских выборов. При этом российская сторона утверждает, что россияне использовали Белоруссию как транзитную страну и намеревались ее покинуть. В связи с тем, что некоторые из задержанных участвовали в военных действиях на территории Донбасса, Украина потребовала их выдачи. При этом в Минске не отказали Киеву, однако попросили предоставить обоснованные доказательства вины каждого из задержанных.



Но теперь,скорее всего,боевики будут высланы в Россию. Есть мнение,что такую цену Лукашенко обязался заплатить Путину за поддержку в выборах.