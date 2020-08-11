На берег Австралии вынесло огромную «инопланетную» рыбу

Кэт Рэмптон и ее муж Том, оба ветеринары, в комментарии Daily Mail Australia рассказали, что раньше не видели ничего подобного. Рыба достигала двух метров в длину и столько же — в высоту. Но эксперты говорят, что для своего вида она небольшая.

Как оказалось, речь идет о луне-рыбе, размер которых может превышать 3 метра. Они обитают в тропических и умеренных водах всех океанов. Луны-рыбы числятся в списке уязвимых видов. Чаще всего они гибнут из-за больших кораблей или полиэтиленовых пакетов. Рыбы их проглатывают, думая, что это медузы.