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На берег Австралии вынесло огромную «инопланетную» рыбу

На берег Австралии вынесло огромную «инопланетную» рыбу
В небольшом приморском городке Кеннетт-Ривер в Австралии отдыхающие заметили на пляже гигантскую рыбу. Морское существо выглядело очень необычно и, по словам отдыхающих, напоминало инопланетянина.

Кэт Рэмптон и ее муж Том, оба ветеринары, в комментарии Daily Mail Australia рассказали, что раньше не видели ничего подобного. Рыба достигала двух метров в длину и столько же — в высоту. Но эксперты говорят, что для своего вида она небольшая.

На берег Австралии вынесло огромную «инопланетную» рыбу

Как оказалось, речь идет о луне-рыбе, размер которых может превышать 3 метра. Они обитают в тропических и умеренных водах всех океанов. Луны-рыбы числятся в списке уязвимых видов. Чаще всего они гибнут из-за больших кораблей или полиэтиленовых пакетов. Рыбы их проглатывают, думая, что это медузы.

11 августа, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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