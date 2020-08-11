Медведчук устроил себе частный закрытый пляж в Симеизе и вызвал возмущение крымчан

Форосский скандал породил среди крымчан новую волну негодования по поводу закрытого доступа к пляжам. В соцсетях отмечают, что в последние годы ситуация с проходом к морю значительно ухудшилась.

В частности, комментаторы вспомнили о симеизском поместье депутата Верховной Рады Украины, одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, который как раз недавно поехал на отдых в Крым.

Несколько цитат из соцсетей:

«После публикации о беспределе в Форосе, мне пишут о беспределе в Симеизе, который устроил украинский политик Медведчук. С украинских времён непонятным образом на территории бывшего санатория им.Боброва выросло элитное поместье Медведчука, отстроил его он видимо на честно заработанную зарплату. Теперь же уже который год местные жители лишены доступа на пляж, на котором купались до этого десятилетиями. На данный момент Медведчук находится на территории своего поместья и верные опричники гоняют холопов с элитного пляжа пана Медведчука, он тоже лечебный? Лечит украинский политический нафталин?

Цитата:

«А что тогда с пляжем, который закрыт забором. Бывший санаторий Баранова. Там огорожена территория огромная. Это территория п.Симеиз. Когда-то был любимым пляжем местными. Почему то на него закон не распространяется.

Это дача со времен Украины Медведчука. Никто ничего там делать не хочет. У нас этот район очень в запущеном состоянии. Грустно смотреть на край в котором ты родился и вырос. Вы бы видели как здесь было красиво. А сейчас сплошные заборы стройки.»»

«На генплане «дворец Медведчука» написано, охреневшие власти у нас.»

«Неужели надеялись, что что-то изменится?!( Это у простых людей сейчас поотжимают землю по новому закону, а медведчуки и прочая нечисть будет и дальше так же жить!(((»