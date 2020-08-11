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Мадонна пишет сценарий фильма о себе

Мадонна работает над проектом по сценаристкой "Джуно"

Певица Мадонна поделилась в Instagram записью совместной работы со сценаристкой и обладательницей «Оскара» Диабло Коуди.

«Когда вы застряли дома с множеством травм, что будете делать? Пишите сценарий с Диабло Коуди о…», — оставила загадочное послание артистка.

Речь наверняка идёт о байопике Мадонны, над которым с 2017 года работает студия Universal.

Первоначальный вариант сценария о пути Мадонны к славе в 2016-м представила Элиз Холландер. Текст был признан голливудскими инсайдерами одним из лучших, но саму Мадонну разочаровал.

11 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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