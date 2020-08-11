Ирма Витовская ради роли перекрасила волосы в розовый цвет Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой » Мадонна пишет сценарий фильма о себе Певица Мадонна поделилась в Instagram записью совместной работы со сценаристкой и обладательницей «Оскара» Диабло Коуди. «Когда вы застряли дома с множеством травм, что будете делать? Пишите сценарий с Диабло Коуди о…», — оставила загадочное послание артистка. Речь наверняка идёт о байопике Мадонны, над которым с 2017 года работает студия Universal. Первоначальный вариант сценария о пути Мадонны к славе в 2016-м представила Элиз Холландер. Текст был признан голливудскими инсайдерами одним из лучших, но саму Мадонну разочаровал.

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