Известная певица попала в больницу с пробитой головой после «отдыха» с мужем

Певица Валентина Легкоступова находится в коме. Она попала в больницу после травмы головы.

В квартиру приехала ее дочь и нашла Легкоступову ещё в сознании. Отмечается, что на теле артистки были синяки. По данным издания певицу доставили в наркологическую клинику, где ее состояние ухудшилось. Выяснилось, что у исполнительницы пробита голова. Тогда ее перевели в другую больницу, где провели срочную операцию.

Легкоступова несколько дней не выходила на связь и употребляла алкоголь вместе со своим мужем, чемпионом России по парусным гонкам Юрием Фирсовым.

Когда состояние певицы ухудшилось, Фирсов сбежал. Сейчас его разыскивают.