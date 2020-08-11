Ирма Витовская ради роли перекрасила волосы в розовый цвет

Актеры часто готовы менять имидж, чтобы в фильме выглядеть более убедительно. Так, непревзойденная Ирма Витовская показала кадры с новых съемок, где предстала с розовыми волосами.

Снимок появился на инстаграм-странице актрисы и сразу же привлек внимание подписчиков ее блога. Судя по фото, Ирма Витовская перекрасила волосы. Позировала актриса перед камерой в белой рубашке в красный горошек и коричневой жилетке.

«Съемки», – лаконично подписала фото Ирма Витовская.

Известно, что сейчас Ирма Витовская снимается в психологическом триллере «Между нами». Но сменила ли имидж актриса именно для этой ленты, пока неизвестно.

По сюжету фильма, две кардинально разные героини Аня и Саша должны сделать непростой выбор между близкими и моралью. Персонаж Ирмы Витовской – врач, которая является жертвой домашнего насилия. А вот актриса Анастасия Пустовит перевоплотилась в жену, которая не может наладить отношения с мужем. Ситуация обостряется, когда судьбы двух женщин пересекаются, а они становятся причастны к криминальной истории.