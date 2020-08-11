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Хезболла плюс преступная халатность: Бейрут, первые минуты после взрыва. Фоторепортаж

Во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и перевернула автомобили.

Позже стало известно, что взорвались 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились в порту 6 лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

Министерство здравоохранения Ливана объявило, что 60 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести после взрыва, произошедшего в порту Бейрута 4 августа. Согласно обновленным данным, число погибших составляет не менее 154 человек. Тысячи человек получили ранения различной степени тяжести. В настоящий момент в разрушенном городе продолжаются спасательные работы, и ожидается, что число погибших будет расти.

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11 августа, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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