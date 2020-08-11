Медведчук устроил себе частный закрытый пляж в Симеизе и вызвал возмущение крымчан Ирма Витовская ради роли перекрасила волосы в розовый цвет » Газпром продает газ в Европу себе в убыток Газпром продает газ в Европу себе в убыток. В июне текущего года средняя таможенная стоимость экспорта российского газа в Европу упала до 82 долларов за 1 тысячу кубометров.Это даже ниже цены уровня безубыточности Газпрома по данным Федеральной таможенной службы РФ.

https://enovosty.com/news_abroad/full/1108-dva-mesyaca-podryad-gazprom-prodaet-gaz-v-evropu-sebe-v-ubytok Согласно данным таможни, в январе экспортная цена газа составляла 162 доллара, в феврале 143 доллара, в марте 125 долларов, в апреле 109 долларов, и в мае 94 доллара за 1 тысячу кубометров.По оценке агентства Fitch Ratings, уровень безубыточности поставок российского газа в Европу составляет 105 долларов за 1 тысячу кубометров. В нее входит себестоимость добычи, НДПИ, транзит по территории России, а также транспортировка до европейских рынков.В итоге экспортная выручка «Газпрома» за первое полугодие 2020 года составила 11,3 млрд долларов, что на 52,2% меньше, чем годом ранее.

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