Европейцы начали бегство из Великобритании

Число граждан Евросоюза, работающих в Великобритании, сократилось до самого низкого уровня с 2015 года, поскольку гостиничный бизнес находится в тяжелейшем кризисе. Об этом пишет Bloomberg.
Жители Великобритании переживают самое большое падение доходов со времен нефтяного кризиса 1970-х годов. Кроме того, инвесторы отвернулись от страны после ее выхода из Евросоюза. Они увеличили свои вложения в акции еврозоны на 9 процентных пунктов. При этом фунт стерлингов ослаб, акции английского фондового индекса FTSE 100 рухнули на 17 процентов в 2020 году.
Leave a Reply