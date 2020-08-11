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Европейцы начали бегство из Великобритании

Число граждан Евросоюза, работающих в Великобритании, сократилось до самого низкого уровня с 2015 года, поскольку гостиничный бизнес находится в тяжелейшем кризисе. Об этом пишет Bloomberg.

Жители Великобритании переживают самое большое падение доходов со времен нефтяного кризиса 1970-х годов. Кроме того, инвесторы отвернулись от страны после ее выхода из Евросоюза. Они увеличили свои вложения в акции еврозоны на 9 процентных пунктов. При этом фунт стерлингов ослаб, акции английского фондового индекса FTSE 100 рухнули на 17 процентов в 2020 году.

11 августа, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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