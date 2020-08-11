Эксперты развенчали миф об арбузной диете

К выбору арбузов нужно подходить очень серьезно, но даже если вы покупаете вкусную и спелую ягоду, употреблять ее ради похудения совершенно бесполезно. Об этом рассказал ведущий проекта о здоровье Александр Лукьяненко. Он подчеркнул, что арбузы можно покупать исключительно в тех местах, где продают сертифицированную продукцию.

Также Лукьяненко предупредил об опасности треснувших арбузов. Они очень быстро впитывают в себя вредные вещества, и через трещины могут попасть самые опасные микроорганизмы. «А вот арбузная диета – не более чем миф. На практике она плохо работает.

Дело в том, что арбуз обладает высоким гликемическим индексом. Он приводит к повышенному выбросу инсулина, который, в свою очередь, превращает углеводы в жировую ткань», — объясняет эксперт.

Он подчеркнул, что арбузной диеты просто не существует, однако если вы будете употреблять только эту ягоду на протяжении нескольких дней, вы действительно можете потерять около 3 кг, но на практике речь идет только о потере лишней жидкости. Когда вы вернетесь к самому обычному рациону питания, вес тоже вернется обратно. В то же время эксперт напоминает, что арбуз — это низкокалорийная и очень полезная ягода, с помощью которой можно утолить не только жажду, но и голод.