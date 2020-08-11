Драма «1917» захватила лидерство в китайском прокате

Военная драма «1917«, посвященная событиям Первой мировой войны, заняла лидирующую позицию в китайском прокате на прошедших выходных. В свои дебютный уик-энд она заработала 5,2 миллиона долларов.

Картина заслужила положительные отзывы китайских кинокритиков, поэтому интерес к ней в стране оказался достаточно высок. Напомним, что «1917» претендовала на 10 премий Американской Киноакадемии и получила в итоге три золотых статуэтки. Ее сборы без учета китайских превысили 364 миллиона долларов.

На втором месте оказался фантастический фильм «Интерстеллар», собравший 4,2 миллиона долларов. Его результат был подкреплен выпуском в сети IMAX, в которой цены на билеты существенно выше. Совокупные сборы ленты в Китае достигли 119 миллионов долларов.