Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева снялась в купальнике для рекламной кампании

Дева Кассель

В конце июля в Италии в городе Белладжио на озере Комо прошли съемки новой рекламы Dolce & Gabbana, но первые фотографии с площадки появились в сети лишь вчера. На них была запечатлена главная героиня кампании — 15-летняя Дева Кассель и ее знаменитые родители, 55-летняя Моника Беллуччи и 53-летний Венсан Кассель.

Дева Кассель

Ну а сегодня были опубликованы новые фото, которые дают больше представления, какой же будет итоговая кампания. Так, можно предположить, что в нее войдут и кадры, на которых Дева запечатлена в купальнике — именно репортаж со съемок на катере появился в сети сегодня.

Для юной модели это был первый опыт профессиональной съемки в бикини. На фотографиях прошлой кампании для итальянского бренда она воплощала более романтичный образ и позировала в кружевном платье. Напомним, что в прошлом году Дева стала лицом аромата Dolce Shine.

В Белладжио девушку сопровождали ее родители, но за съемками этой сцены им пришлось наблюдать с берега, и в кадр они не вошли: на борт небольшого катера поднялись только Дева и несколько человек из команды.

Моника Беллуччи

Папарацци, которые следили за жизнью знаменитостей в городке, удалось запечатлеть их не только на площадке, но также и в одном из ресторанов, куда Венсан и Моника отправились с дочерьми (вместе с ними в Италии была и младшая дочь Леони) после завершения съемочного дня.

Моника Беллуччи и Венсан Кассель

После расставания в 2013 году бывшие возлюбленные поддерживают нормальные отношения, а в прошлом году даже появились вместе на публике во время Венецианского кинофестиваля — тогда они представляли фильм «Необратимость» на спецпоказе. Правда, позировать вместе на фотоколле Венсан и Моника не стали — встретились они уже лишь на сцене.