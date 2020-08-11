Данные экзитполов по белорусским выборам очень сильно отличаются от официальных

Telegram-канал «Современная Беларусь» привел итоговые данные по состоянию на 20:30 9 августа. Было опрошено 85 500 человек на выходе из избирательных участков. Опрос был проведен по всей территории Республики Беларусь:

Тихановская — 72,1%, Лукашенко — 13,7%.

Публикация о данных опроса на выходе с участков во время предварительного голосования появилась также 7 августа в аккаунте «Белорусский партизан». Согласно этой публикации, Александр Лукашенко набирает 16,1 % голосов, альтернативный кандидат Светлана Тихановская — 64,9 %.

Как видно, предварительные экзитполы и данные в день голосования близкие .

Предварительный результат экзитпола президентских выборов в Беларуси на зарубежных участках: 71% за Тихановскую.