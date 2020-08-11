Билл Гейтс сделал неоднозначное заявление о коронавирусе

Американский миллиардер Билл Гейтс дал прогноз относительно сроков окончания эпидемии коронавируса. В интервью популярному изданию основатель Мicrosoft заявил, что богатые выберутся из пандемии намного раньше. Вероятнее всего, Билл Гейтс имел в виду, что быстрее справиться с эпидемией смогут развитые страны.

«У меня возникает такое ощущение, что мы, богатые, выкарабкаемся раньше, в основном к концу 2021 года. Мир в целом преодолеет пандемию только к концу 2022 года», — подчеркнул миллиардер.

Он объяснил, что примерно через 3 месяца в больницы поступят эффективные препараты для лечения коронавируса, а через несколько месяцев можно будет говорить о появлении антител.

Если говорить о коллективном иммунитете, то, как считает миллиардер, он сможет выработаться только через 5 лет.