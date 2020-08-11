Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой

Известный американский актер и политик Арнольд Шварценеггер, который недавно отпраздновал свое 73-летие, впервые стал дедушкой — старшая дочь Кэтрин родила ему внука.

Об этом сегодня, 10 августа, сообщили американские СМИ.

Детали пока не разглашаются. Известно, что Кэтрин и ее муж, актер Крис Пратт, поженились в июне прошлого года, а о том, что девушка беременна сообщалось в апреле.

При этом, находясь на последних месяцах беременности, Кэтрин не переставала заниматься спортом, в частности, каталась на велосипеде по городу.