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Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой

Известный американский актер и политик Арнольд Шварценеггер, который недавно отпраздновал свое 73-летие, впервые стал дедушкой — старшая дочь Кэтрин родила ему внука.

Об этом сегодня, 10 августа, сообщили американские СМИ.

Детали пока не разглашаются. Известно, что Кэтрин и ее муж, актер Крис Пратт, поженились в июне прошлого года, а о том, что девушка беременна сообщалось в апреле.

При этом, находясь на последних месяцах беременности, Кэтрин не переставала заниматься спортом, в частности, каталась на велосипеде по городу.

 

11 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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