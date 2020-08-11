Антони Мацеревич: Причиной Смоленской катастрофы стали два взрыва гексогена

Председатель Смоленской подкомиссии заявил о «огромной доказательной базе» того, что причиной трагедии в апреле 2010 года стали взрывы на борту президентского самолета.

Председатель Подкомиссии повторного расследования Смоленской катастрофы Антони Мацеревич Фото: Рolskie Radio

Председатель Подкомиссии повторного расследования Смоленской катастрофы Антони Мацеревич заявил сразу о нескольких доказательствах того, что причиной трагедии стали два взрыва.

«Одно взрывное устройство взорвалось в крыле, а другое – в центроплане», — подчеркнул Антони Мацеревич в интервью Польскому Радио.

«Мы располагаем огромной доказательной базой. Во-первых, были идентифицированы части самолета – левый борт и левое крыло, – на которых были обнаружены следы взрывчатых веществ, включая тротил, гексоген и пентрит», — отметил Антони Мацеревич.

Еще одним решающим доказательством – по словам председателя Смоленской подкомиссии – является анализ параметров полета, согласно которому левое крыло самолета было взорвано еще в ста метрах от березы, в которую врезался президентский самолет.

Антони Мацеревич напомнил, что видеоверсия отчета его подкомиссии о причинах Смоленской катастрофы уже опубликована в интернете, которую к этому времени посмотрели 200 тыс. раз.

Напомним, в Смоленской катастрофе погибли все находившиеся на борту президентского самолета 96 человек, включая президента Леха Качиньского и его супругу Марию.