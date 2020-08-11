53-летняя Холли Берри повторила фото в бикини 18-летней давности и удивила фанатов

Голливудская актриса Холли Берри опубликовала откровенный снимок и удивила фанатов своим внешним видом. На размещенное в ее Instagram фото обратили внимание в Daily Star.

53-летняя знаменитость попозировала в оранжевом раздельном купальнике бренда Boohoo и соломенной шляпе. Ее сфотографировали на пляже рядом с океаном.

Отмечается, что Берри повторила образ 18-летней давности, в котором она снялась в фильме «Умри, но не сейчас» — двадцатом из серии картин про вымышленного агента Джеймса Бонда. Автор материала обратил внимание на схожесть купальников актрисы.

Поклонники звезды согласились с журналистом и восхитились фигурой Берри в комментариях под постом. «Ты все еще выглядишь невероятно», «Просто шикарная и красивая женщина», «Потрясная фигура», «Вот так я хочу выглядеть в 50», «Ты вообще меняешься? Красотка», — писали подписчики.