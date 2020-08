Варвары уже здесь — Джонни Депп вернулся на большой экран Московские монахи с Почаева будут делать бизнес на украинских школьниках » 10 летних фильмов для хорошего настроения Лето буквально создано для приключений и эмоциональной перезагрузки. Однако, в условиях карантина достаточно насытиться позитивом сложно, поэтому мы подготовили для тебя список атмосферных летних фильмов, которые создадут нужное настроение! В нашу подборку вошли фильмы разных жанров. Тут тебе и драмы для «поплакать», романтические комедии для «помечтать» и даже приключенческий вестерн! Этот список идеально подойдет для летнего вечера или отдыха в компании близких и друзей. Ну а если ты хочешь провести день в одиночестве, то и для таких целей у нас найдется для тебя кончик. Ну что же, готовься к порции летнего настроения! Начнем с романтической драмы 2013 года «Летняя ночь в Барселоне» («Barcelona, nit d’estiu»), которая раскрывает шесть любовных историй, развернувшихся в ночь 18 августа, когда над Барселоной пролетела комета Роуз. Далее мы рекомендуем приключенческую картину 2000 года с Леонардо Ди Каприо в главной роли под названием «Пляж» («The Beach»). Сюжет разворачивается вокруг молодого парня, который приехал на отдых в Таиланд, но попал в очень необычное место, где его ждет куча испытаний. Замыкает тройку лидеров романтический фильм 2009 года «500 дней лета» («500 Days of Summer»), который рассказывает о непростой истории любви двух людей. ТОП-10 летних фильмов для хорошего настроения: «Летняя ночь в Барселоне» («Barcelona, nit d’estiu») 2013 год;

«Пляж» («The Beach»), 2000 год;

«500 дней лета» («500 Days of Summer»), 2009 год;

«Как женить холостяка» («Destination Wedding»), 2018 год;

«Вики Кристина Барселона» («Vicky Cristina Barcelona»), 2008 год;

«Римские приключения» («To Rome with Love»), 2012 год;

«Мое большое греческое лето» («My Life in Ruins»), 2009 год;

«Любой ценой» («Hell or High Water»), 2016 год;

«Маленькая мисс Счастье» («Little Miss Sunshine»), 2006 год;

«Любовь на острове» («Love Wrecked»), 2005 год.

загрузка...