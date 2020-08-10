Вы заметили, как вежливо и уважительно Коломойский ответил на обвинения госдепа

Ни тебе привычного хамства.

Ни обвинений во вмешательство во внутренние дела, внешнем управлении и прочих соросятах.

Ни спущенного с поводка Дубинского, который молчит в тряпочку по поводу этого дела. Ни слова.

Ни обвинений в том, что это американская юстиция готовится к приходу Байдена, которого тут все купили.

Ничего

Почему?

Тот же комплекс вахтера. Хамство по отношению к слабому и заискивание по отношению к сильному. Унижать они любят всех вокруг себя, реализуя свои детские комплексы. Чувствуя власть. И лебезят перед сильными. А дорогущие адвокаты, наверное, смогли обьяснить, кто тут сильный.

Мы слышали это множество раз в телефонных разговорах олигарха и видели в поведении президента, когда он включал Батьку. Комплекс вахтера. Жалкое наследие совка.

Но все эти «вахтеры» всегда становятся по струнке рядом с вахтером, старшим по званию.

Хотя, конечно, теперь 1+1 еще больше превратятся в Россия 24 с рассказами об американской военщине и прелестях русского мира.

И да, Коломойский говорит, что он чист, как слеза младенца и использовал только личные средства. Тут конечно еще вопрос, что олигарх подразумевает под личными средствами. Может он так называет депозиты любого украинца, который принес деньги в Приватбанк. Ведь банк то его был. Но в любом случае, если Игорь Валерьевич невиновен, ему не стоит прятаться в Украине, а надо лететь в США и доказывать свою невиновность. В честном суде. Чего ему боятся то?

Sergey Fursa