В ВОЗ посчитали сколько надо денег чтобы сделать всеобщую вакцинацию от коронавируса

Минимум 100 миллиардов долларов нужно для того, чтобы обеспечить глобальную доступность вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. «Только на одни вакцины нужно будет свыше ста миллиардов долларов. Звучит, как много денег, и это на самом деле так и есть», — пояснил он. Кроме того, высокопоставленный чиновник пояснил, что в процессе сбора средств на разработку прививок, который проводился в апреле, было собрано лишь 10% от необходимой суммы.

«И это всего часть глобальных инвестиций, необходимых для того, чтобы каждый мог получить доступ к инструментам», – посетовал глава ВОЗ. К тому же, Гебрейесус отметил, что это крупица по сравнению с 10 триллионами долларов, которые страны G20 уже инвестировали в бюджетные программы для борьбы с последствиями пандемии.

Ранее главный американский эпидемиолог Энтони Фаучи заявил, что шансы ученых создать эффективную вакцину, которая бы обеспечивала защиту от коронавируса на 98%, достаточно невелики.