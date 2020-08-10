В Минске зафиксирован первый смертельный случай на акции протеста

В сети появилось видео момента гибели одного из активистов, который вышел в Минске вместе с народом на акции протестов.

На обнародованных в Интернете кадрах можно увидеть, как автозак, который до этого въехал в толпу протестующих, ехал на большой скорости. В это время к транспортному средству выбежал мужчина. Автомобиль сбил активиста и, по всей вероятности, наехал на него, о чем говорит то, что транспортное средство начало пошатывать в разные стороны.

Даже после произошедшего инцидента автозак не остановился. Транспот быстро поехал дальше. Мужчина, которого сбил автомобиль силовиков, остался и дальше лежать на асфальте. К нему быстро начали подбегать другие протестующие. В свой черед представитель правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович рассказал:

«Действительно, существуют сведения об одном погибшем. Это получилось в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали. Один погиб из-за полученной черепно-мозговой травмы».