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В Крыму археологи нашли редкий медальон

В ходе раскопок на территории княжеского дворца в бывшей столице средневекового княжества Феодоро в Крыму обнаружен хорошо сохранившийся медальон.

Раскопки проводит археологическая экспедиция Крымского федерального университета на плато Мангуп.

Сообщается, что на лицевой стороне металлического медальона находится изображение конного всадника. Предположительно, это Георгий Победоносец.

Специалисты в настоящее время устанавливают возраст медальона. По словам ученых, скорее всего, он относится к XII-XIV векам, но не исключена и более ранняя дата.

10 августа, 2020 | Tags: , , | Category: История, Новости, Общество, Украина ﻿
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