Ученые выяснили как влияет на организм человека регулярное употребление каннабиса

Специалисты Американской кардиологической ассоциации пришли к выводу, что регулярное употребление марихуаны приводит к необратимым повреждениям сердца. Ученые рассказали, что внимательно проанализировали более ранние исследования о том, как каннабис влияет на работу сердца.

Авторы нового исследования подтверждают, что регулярное употребление травки провоцирует развитие болезни сердца и сосудов, что в итоге приводит к инсультам и инфарктам. «Тот, кто планирует принимать марихуану, должен сначала обсудить возможные риски со своим медицинским работником.

Также жизненно важно, чтобы люди употребляли только легальные продукты каннабиса», — заявили специалисты. Они напомнили, что если человек покупает каннабис на улице, никто не гарантирует ему качество или состав.

Нужно отметить, что ранее группа других специалистов пришла к выводу, что примерно через час после курения некачественной марихуаны практически у каждого человека наблюдаются нарушения сердечного ритма. Кроме того, длительное употребление каннабиса приводит к повышению артериального давления, может разрушить стенки артерий и уменьшает объем кислорода, поступающего в сердце.