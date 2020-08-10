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У Антонио Бандераса диагностировали коронавирус

Актер Антонио Бандерас, у которого 10 августа день рождения, заявил, что заразился коронавирусом. Звезда Голливуда отмечает: его состояние хорошее, болезнь проявляется в виде небольшой усталости.

Бандерас, тем не менее, настроен оптимистично: он не сомневается в том, что в скором времени сможет поправиться.

«Уверен, что пойду на поправку как можно скорее по медицинским показаниям, которые, я надеюсь, позволят мне преодолеть инфекционный процесс, от которого я страдаю и от которого страдает очень много людей по всей планете», – написал актер на своей странице в Инстаграм.

10 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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