Три поколения: Гвинет Пэлтроу поделилась редким снимком с мамой и дочерью

Вчера 47-летняя актриса Гвинет Пэлтроу поделилась в инстаграме редким семейным снимком вместе со своей 77-летней мамой Блайт Даннер и 16-летней дочерью Эппл от бывшего мужа Криса Мартина.

Фото, правда, появилось в блоге звезды не без повода — при участии членов семьи она анонсировала дебютную коллекцию платьев бренда G. Label, которые теперь представлены на ее сайте Goop.

Желающим повторить образ Пэлтроу, правда, придется, сильно раскошелиться — такой комплект из топа и юбки в крупный белый горох обойдется в 720 долларов. А платья, в которых позируют ее мать и дочь, стоят по 595 долларов.

Гвинет Пэлтроу с мамой

Поклонников звезды, правда, больше интересуют не наряды, а их владелицы: комплименты получили не столько платья, сколько Гвинет и компания.

Прекрасные три поколения.

Богини.

Красавицы,

— пишут интернет-фолловеры.

Ну а другие не перестают обращать внимание на внешнее сходство всех троих, особенно отмечая, что Эппл становится все больше похожа на свою мать.

Гвинет Пэлтроу с дочерью Эппл

От экс-супруга Криса Мартина у Пэлтроу также есть 14-летний сын Мозес. Несмотря на то, что сейчас актриса и певец находятся в прекрасных отношениях, в браке у них было немало проблем, а их расставание было болезненным.