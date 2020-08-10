Светлана Тихановская считает ,что выборы в Беларуси сфальсифицированы

В штабе Светланы Тихановской отказались признавать результаты состоявшихся накануне президентских выборов в Беларуси, которые уже огласила Центральная избирательная комиссия страны. Уровень поддержки избирателями Тихановской во всех регионах страны составляет в пределах 70-80%. Тем временем, по информации представителя штаба Тихановской Мария Колесникова, с подробным комментарием штаб выступит на пресс-конференции в 11 часов.

Следует отметить, что, согласно предварительным результатам, которые сегодня утром огласили в белорусском Центризбиркоме, победу с более чем 80% голосов одержал бессменный глава Республики Беларусь Александр Лукашенко, тогда как Светлана Тихановская набрала 9,9% голосов.

Одновременно с этим, глава ЦИК Лидия Ермошина отметила, что официальные результаты голосования, которые должны быть оглашены 14 августа, вряд ли будут отличаться от предварительных цифр. Сам Лукашенко уже выступил с первым заявлением после президентских выборов, отметив, что в его политике самое главное – это люди. После оглашения результатов выборов в Беларуси по всей стране начались массовые акции протеста.