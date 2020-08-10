Стриптиз, горячие танцы и культовые пары: как Риз Уизерспун, Джулия Робертс, Джонни Депп и другие зажигали в 90-х

Не так давно мы публиковали подборку архивных кадров с вечеринок с участием супермоделей 90-х, ну а сегодня предлагаем продолжить этот ностальгический фотомарафон и посмотреть, как веселились актеры и музыканты (хотя без некоторых моделей тоже не обошлось).
Кроме того, эта подборка еще и своеобразный экскурс в историю знаменитых голливудских пар прошлого — тех, которые навсегда в нашем сердце (Деми Мур и Брюс Уиллис!), и тех, о чьих романах мы уже могли и забыть (Кайли Миноуг и Ленни Кравиц — просто потому, что 90-е у последнего были весьма бурными).
Джейк Джилленхол обнажает торс, Камерон Диас танцует так, словно никто не смотрит, Дженнифер Лопес отмечает 30-летие, Кейт Мосс и Джонни Депп напоминают, кто тут был лучшим амбассадором жизни в стиле рок-н-ролл: смотрим на кадры из 90-х и самого начала нулевых!
Риз Уизерспун в 90-х годах
Кайли Миноуг и Ленни Кравиц в 1995 году
Мэрайя Кэри покидает вечеринку в 1991 году
Кейт Мосс и Джонни Депп в 1995 году
Дженнифер Лопес отмечает свое 30-летие в 1999 году
Сара Джессика Паркер на вечеринке в 1994 году
Холли Берри и Эрик Бенет в 2000 году
Скарлетт Йоханссон уезжает с вечеринки в 1998 году
Лив Тайлер и Стелла Маккартни в 1999 году
Том Форд и Кейт Бланшетт в 2002 году
Пирс Морган и Кэтрин Зета-Джонс в Лондоне в 1992 году
Кейт Хадсон в 1997 году
Кейт Бекинсейл с Майклом Шином, 2001 год
Джулия Робертс и Кифер Сазерленд (с упаковкой пива) в 1990 году
Гвен Стефани и Гэвин Россдейл в Нью-Йорке в 2000 году
Эдвард Нортон и танцующая Кэмерон Диас в Майами в 1999 году
Гвинет Пэлтроу и Вайнона Райдер на вечеринке Giorgio Armani в 1996 году
Деми Мур и Брюс Уиллис направляются на вечеринку в честь 30-летия актрисы, 1992 год
Сьюзан Сарандон, Джейк Джилленхол (накачанный торс — вот его документы!) и Дастин Хоффман в Торонто в 2002 году
Арнольд Шварценеггер и Голди Хоун в 1992 году
Хизер Грэм и Хит Леджер в 2001 году
Тони Уорд и Мадонна на премьере фильма «Славные парни» в 1990 году
Ребекка Ромейн и Дрю Бэрримор на вечеринке в честь юбилея программы Saturday Night Live в 1999 году
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