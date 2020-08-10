Спустя 10 лет: пойман убийца бойцов ЦАХАЛ

Бойцы ШАБАК арестовали 38-летнего жителя Рафиаха Абдуалла Дама, подозреваемого в причастности к теракту, совершенному 26 марта 2010 года.

Информация была разрешена к публикации в воскресенье, 9 августа.

Дама причастен к нападению, совершенному 10 лет в районе Хан-Юнис. Во время боя с террористами погибли 32-летний майор Элираз Перец и 21-летний сержант Илан Святковский, еще двое военных получили ранения.

Житель Рафиаха примкнул к террористам в 2008 году. Его обязанностями были атаки на Израиль и вербовка боевиков. Два года спустя он, будучи командиром своей ячейки, вместе с сообщником Абу Хани нашли место для нападения на израильских военных и разработали план по установке самодельных бомб.

Прокуратура подала обвинительное заключение в окружной суд Беэр-Шевы, в котором утверждается, что Дама был причастен в подстрекательстве к убийству бойцов ЦАХАЛ, к руководству и членству в террористической организации.

https://mignews.com/news/arabisrael/world/090820_134414_84444.html