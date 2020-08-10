Шарлиз Терон показала, как отметила 45-летие

Актриса родилась 7 августа в 1975 году.

Известная голливудская актриса Шарлиз Терон на днях отпраздновала юбилей.

Так 7 августа звезде исполнилось 45 лет. Это прекрасная возможность для шумной вечеринки, впрочем, в условиях пандемии коронавируса знаменитость устроила онлайн-вечеринку в Zoom. На виртуальный праздник именинница пригласила своих родных и близких друзей.

Скриншот празднования Шарлиз опубликовала на своей странице Instagram. Так, у экрана компьютера она сидела вместе с дочерьми — 8-летней Джексон и 4-летней Августой.

Моя первая виртуальная вечеринка… Думаю, мама уснула через 5 минут после ее начала. Спасибо каждому за поздравления! 2020 год был достаточно тяжелым, но этот день — безусловно, светлое пятно в нем — написала актриса.

Пользователи не потеряли возможности, чтобы еще раз поздравить кумира с юбилеем.