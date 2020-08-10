Самолет Лукашенко вылетел из Минска

Самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко вылетел из Минска. Об этом свидетельствуют данные сайта PlaneFinder.

Точкой прибытия президентского борта EW-301PJ обозначена Турция.

О готовности самолета Лукашенко к вылету из Минска ранее сообщил Telegram-канала NEXTA. По его данным, весь экипаж лайнера мобилизован, пилоты ночевали в аэропорту. При этом возле аэропорта в Минске саперы проверили все прилегающие путепроводы. Уточняется, что обычно это происходит перед тем, как президент Белоруссии вылетает куда-нибудь.

Ранее, в феврале, пресс-служба Лукашенко сообщила, что у главы республики никогда не было частных самолетов, а у государственного воздушного судна, которым он пользуется во время зарубежных визитов, вышли сроки эксплуатации.

По состоянию на ноябрь 2018 года, в авиационном парке Лукашенко было самолета: американский Boeing 737-800/BBJ2 EW-001PA, канадский Bombardier Challenger 850 EW-301PJ, Як-40 EW-88187, а также вертолет Ми-8 EW-25049.